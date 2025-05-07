ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Анас Кишмария проинформировала президента о работе, проделанной за последний год, а также о текущих острых вопросах, стоящих перед институтом уполномоченного по правам человека в Абхазии.

Сухум. 7 мая 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с уполномоченным по правам человека Анас Кишмария. В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов.

Бадра Гунба ознакомился с результатами мониторинга мест лишения свободы, который был представлен в ходе встречи. Участники обсудили проблемы оказания психиатрической помощи гражданам, вопросы, связанные с предотвращением семейно-бытового насилия, а также проблемные ситуации с получением социальных пособий гражданами на территории Российской Федерации.

«Мы все преследуем единую цель – это развитие нашей страны на благо ее граждан. В этом ключе необходимо выстраивать конструктивное сотрудничество и взаимодействие между государственными органами и институтом уполномоченного по правам человека в Абхазии», – сказал Бадра Гунба.

Президент подчеркнул важность обмена информацией и регулярного общения по актуальным вопросам с уполномоченным.

В свою очередь Анас Кишмария подтвердила готовность к конструктивному взаимодействию с руководством страны. Она отметила важность вовлечения президента в повестку по вопросам соблюдения прав и свобод человека в Абхазии.

«Институт уполномоченного по правам человека, как и все остальные государственные институты, должен защищать права граждан. Можно отметить, какое большое внимание этой проблематике и сотрудничеству с уполномоченным по правам человека уделяется руководством Российской Федерации. Мы, выстраивая свою работу, за последние два года наладили взаимодействие с российскими коллегами», – сказала Анас Кишмария.

Также она отметила сложившуюся позитивную рабочую атмосферу сотрудничества с руководством правоохранительных органов Абхазии.

Об этом сообщает сайт президента.