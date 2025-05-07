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Абхазия Информ

СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ПЕРЕДАЧИ ЧАСТИЧКИ ВЕЧНОГО ОГНЯ

Новости Среда, 07 мая 2025 20:21
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СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ПЕРЕДАЧИ ЧАСТИЧКИ ВЕЧНОГО ОГНЯ

Сухум. 7 мая 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме состоялась передача частички Вечного огня от могилы Неизвестного солдата в Москве. Церемонию посетили президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, члены парламента и правительства, представители Россотрудничества в Абхазии и общественные деятели.

Передача частицы Вечного огня была осуществлена почетным караулом 7-й военной базы Министерства обороны Российской Федерации почетному караулу Министерства обороны и главам районов Абхазии.

Прибытие «Огня Памяти» в республику сопровождала делегация России, в составе сенатора Российской Федерации, гроссмейстера Сергей Карякин и других официальных лиц.

Данное мероприятие организовано представительством Россотрудничества в Республике Абхазия совместно с Государственным музеем Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба, при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия, Администрации президента Республики Абхазия, министерств обороны Абхазии и России.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Среда, 07 мая 2025 20:29

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