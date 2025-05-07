БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СЕЛЕ ГУМИСТА

Сухум. 7 мая 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в торжественной церемонии открытия мемориального комплекса в селе Гумиста. В мероприятии приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, также приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, члены правительства, депутаты парламента и представители общественно-политических организаций.

Комплекс объединяет три памятника: в честь выходцев из села Гумиста, павших в Великой Отечественной войне и Отечественной войне народа Абхазии, а также мемориал, посвященный жертвам Латской трагедии.

Жители села Гумиста гордятся своей историей, так как один из 23 героев Советского Союза, выходцев из Абхазии, Арутюн Чакрян является их земляком.

Комплекс был построен на средства армянской общины Республики Абхазия. Рядом с мемориалом обустроены детские и спортивные площадки.

Выступая на церемонии открытия, Бадра Гунба поздравил всех с Днём Великой Победы и подчеркнул важность сохранения памяти о героях.

«Пока мы помним наших героев и будем передавать их подвиг и славу из поколения в поколение, у нас всё получится. Они всегда будут живы, а они живы, пока мы о них помним», – сказал Бадра Гунба.

Глава государства также выразил благодарность армянской общине за их вклад в создание мемориального комплекса.

Организаторы отметили, что это сделано для того, чтобы каждый, кто приходит сюда заниматься спортом или приводит детей, мог видеть имена героев, благодаря которым сегодня все живут в свободной стране.