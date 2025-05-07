ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ПАМЯТНИКА ГЕРОЮ СССР ВАРЛАМУ ГАБЛИЯ

Сухум. 7 мая 2025. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба принял участие в торжественном открытии памятника Герою Советского Союза Варламу Габлия, уроженцу Очамчырского района, отличившемуся беспримерным мужеством в годы Великой Отечественной войны. Монумент установлен в городе Очамчыра у мемориала воинам, погибшим в 1941–1945 гг., став символом связи поколений и данью уважения подвигу земляка.

Бадра Гунба возложил цветы к новому памятнику.

Глава Очамчырского района Алхас Кация сказал, что это особая гордость для района.

«Теперь каждый житель и гость города будет помнить, что здесь родился человек, чьё мужество изменило ход истории», – добавил Кация.

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул, подвиги героев СССР объединяют наши народы.

«Такие памятники – мост между прошлым и будущим, напоминание о том, как важно беречь мир», –сказал посол.

Торжество завершилось минутой молчания в память о погибших воинах и исполнением государственного гимна Абхазии.

Рядом с памятником развернута выставка архивных фотографий Варлама Габлия и документов военных лет, которые будут переданы в местный музей.

В мероприятии приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, спикер Парламента Лаша Ашуба, депутаты Народного Собрания и представители общественности.