ПРЕЗИДЕНТ НАВЕСТИЛ ВЕТЕРАНА АЛЕКСЕЯ ЛАСУРИЯ

Сухум. 7 мая 2025. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба побывал сегодня в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Алексея Ласурия. Алексею Екуповичу в феврале исполнилось 100 лет. В мае 1945 года он дошел до Берлина и даже расписался на стене Рейхстага.