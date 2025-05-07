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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ НАВЕСТИЛ ВЕТЕРАНА АЛЕКСЕЯ ЛАСУРИЯ

Новости Среда, 07 мая 2025 20:36
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ПРЕЗИДЕНТ НАВЕСТИЛ ВЕТЕРАНА АЛЕКСЕЯ ЛАСУРИЯ

Сухум. 7 мая 2025. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба побывал сегодня в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Алексея Ласурия. Алексею Екуповичу в феврале исполнилось 100 лет. В мае 1945 года он дошел до Берлина и даже расписался на стене Рейхстага.

Бадра Гунба поздравил ветерана с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«Наши дорогие ветераны, мы гордимся вами. Ваш подвиг служит примером бескорыстного служения Отечеству. Спасибо вам за Победу», – сказал президент Абхазии.

Бадра Гунба пожелал ветерану крепкого здоровья и бодрости духа.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 07 мая 2025 20:38

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