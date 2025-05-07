ПРЕЗИДЕНТ НАВЕСТИЛ ВЕТЕРАНА АЛЕКСЕЯ ЛАСУРИЯ
Сухум. 7 мая 2025. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба побывал сегодня в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Алексея Ласурия. Алексею Екуповичу в феврале исполнилось 100 лет. В мае 1945 года он дошел до Берлина и даже расписался на стене Рейхстага.
Бадра Гунба поздравил ветерана с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
«Наши дорогие ветераны, мы гордимся вами. Ваш подвиг служит примером бескорыстного служения Отечеству. Спасибо вам за Победу», – сказал президент Абхазии.
Бадра Гунба пожелал ветерану крепкого здоровья и бодрости духа.
Последнее от Super User
- ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПРИУРОЧЕННОЕ К 80-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ
- ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ ВОЕННОГО ПАРАДА ПРОШЛА В СУХУМЕ
- ДЕЛЕГАЦИЯ МИНОБОРОНЫ ОТБЫЛА С ВИЗИТОМ В МОСКВУ
- ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ФАКТУ УБИЙСТВА ДЕПУТАТА ВАХТАНГА ГОЛАНДЗИЯ
- ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СЕЛЕ ГУМИСТА