ЖИТЕЛИ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО НА УПРОЩЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ. Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процесс получения российского гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Новый порядок касается дееспособных совершеннолетних граждан этих республик, которые на 26 августа 2008 года имели гражданство и не утратили его на момент подачи заявления.
Согласно указу, заявители могут получить российское гражданство без обязательного пятилетнего проживания в России, знания русского языка, истории и законодательства страны. Это значительное упрощение по сравнению со стандартными требованиями.
Паспорта будут выдаваться непосредственно в Абхазии и Южной Осетии через российские дипломатические представительства. Правительство России должно разработать порядок выдачи документов для граждан этих республик.
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