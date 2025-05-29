ДАНЬ ПАМЯТИ ДОСТОЙНОМУ СЫНУ АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВА
Новости Четверг, 29 мая 2025 12:08
Сухум. 29 мая 2025. Абхазия-Информ. В День памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш, в родовом селе Джгерде, где похоронен Сергей Васильевич, прошло возложение цветов к его могиле.
Отдать дань памяти достойному сыну Абхазского государства пришли президент Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, члены правительства, депутаты Парламента, сотрудники министерств и ведомств, представители общественности, студенты и школьники.