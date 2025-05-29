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Абхазия Информ

ДАНЬ ПАМЯТИ ДОСТОЙНОМУ СЫНУ АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВА

Новости Четверг, 29 мая 2025 12:08
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ДАНЬ ПАМЯТИ ДОСТОЙНОМУ СЫНУ АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВА

Сухум. 29 мая 2025. Абхазия-ИнформВ День памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш, в родовом селе Джгерде, где похоронен Сергей Васильевич, прошло возложение цветов к его могиле.

Отдать дань памяти достойному сыну Абхазского государства пришли президент Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, члены правительства, депутаты Парламента, сотрудники министерств и ведомств, представители общественности, студенты и школьники.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 29 мая 2025 12:09

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