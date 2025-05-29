ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 29 мая 2025. Абхазия-Информ . В рамках сотрудничества между городами-побратимами Сухумом и Нижним Новгородом, в средней школе №6 им. Ю. Н. Комарова, стартовал Международный культурно-просветительский фестиваль «Путь Дружбы».

В рамках данного мероприятия состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Муниципальным учреждением администрации города Сухум «Управление образования» и Муниципальным автономным учреждением культуры «Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко».

Начальник Управления образования Астанда Таркил поприветствовав гостей подчеркнула, что впереди много работы в спортивном, культурном и в военно-патриотическом направлениях.

«Учащиеся 6-ой школы уже ездили в Нижний Новгород, в том числе побывали в планетарии. С завтрашнего дня в средней школе №2 им. А.С.Пушкина, тоже будет работать планетарий», – отметила Таркил.

Планетарий начнет свою работу с 29 мая. Все учащиеся будут разделены на группы по 28 человек, которые будут посещать планетарий в зависимости от подготовленного расписания.

После подписания меморандума состоялся методический совет с педагогами школы на тему: «Планетарий и школа: точки притяжения».