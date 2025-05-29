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Абхазия Информ

НАЧАТ РЕМОНТ ФАСАДА ДОМА НА НАБЕРЕЖНОЙ МАХАДЖИРОВ

Новости Четверг, 29 мая 2025 12:17
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НАЧАТ РЕМОНТ ФАСАДА ДОМА НА НАБЕРЕЖНОЙ МАХАДЖИРОВ

Сухум. 29 мая 2025. Абхазия-Информ. Муниципальное управление «Горстройпроект» Администрации Сухума приступил к работам по очистке фасада и восстановлению аварийного балкона на доме на Набережной Махаджиров, 2 (напротив кафе «Пингвин»).

«Очистив балкон от бетона, мы увидели, что сама металлическая конструкция уже потеряла свои несущие способности. Пришлось балкон полностью демонтировать. Мы его будем восстанавливать, облегчим саму конструкцию и приведём в надлежащий вид. Аварийное состояние балкона угрожало безопасности прохожих, его части могли оторваться и упасть с высоты. Поэтому, по поручению мэра столицы Тимура Агрба, мы поступили к соответствующим работам», – сказал директор «Горстройпроекта» Астамур Пипия.

Само кирпичное здание – объект историко-культурного наследия.

«Дом имеет свою историю и эту историю необходимо сохранить для наших потомков. Фасад здания кирпичный, но он уже потемнел, есть места, где его красили и мы очищаем фасад от краски, от налёта, от грибка, который появился со временем», – сообщил Пипия.

Работы будут вестись в течение двух недель. Также предусматривается подсветка фасада самого здания.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 29 мая 2025 12:27

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