НАЧАТ РЕМОНТ ФАСАДА ДОМА НА НАБЕРЕЖНОЙ МАХАДЖИРОВ

Сухум. 29 мая 2025. Абхазия-Информ . Муниципальное управление «Горстройпроект» Администрации Сухума приступил к работам по очистке фасада и восстановлению аварийного балкона на доме на Набережной Махаджиров, 2 (напротив кафе «Пингвин»).

«Очистив балкон от бетона, мы увидели, что сама металлическая конструкция уже потеряла свои несущие способности. Пришлось балкон полностью демонтировать. Мы его будем восстанавливать, облегчим саму конструкцию и приведём в надлежащий вид. Аварийное состояние балкона угрожало безопасности прохожих, его части могли оторваться и упасть с высоты. Поэтому, по поручению мэра столицы Тимура Агрба, мы поступили к соответствующим работам», – сказал директор «Горстройпроекта» Астамур Пипия.

Само кирпичное здание – объект историко-культурного наследия.

«Дом имеет свою историю и эту историю необходимо сохранить для наших потомков. Фасад здания кирпичный, но он уже потемнел, есть места, где его красили и мы очищаем фасад от краски, от налёта, от грибка, который появился со временем», – сообщил Пипия.

Работы будут вестись в течение двух недель. Также предусматривается подсветка фасада самого здания.