 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СТРЕЛЯВШИЙ В ЖЕНЩИНУ – ЗАДЕРЖАН!

Новости Четверг, 29 мая 2025 12:34
Оцените материал
(0 голосов)
СТРЕЛЯВШИЙ В ЖЕНЩИНУ – ЗАДЕРЖАН!

Сухум. 29 мая 2025. Абхазия-Информ. Следственным отделом УВД столицы расследуется уголовное дело в отношении жителя Сухума Мамед-оглы А. Н., 2002 г. р., возбужденное по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 217 УК РА.

Согласно материалам уголовного дела преступление имело место в Сухуме, по ул. Назадзе, возле банкетного зала «Ахан», когда на тот момент неустановленным следствием лицом было нанесено три огнестрельных ранения в бедренные области обеих ног жительнице столицы, 1989 г.р. после чего стрелявший скрылся, а потерпевшая доставлена в ГУ МЗ РА «Республиканская больница» в Сухуме.

Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями сотрудниками уголовного розыска УВД по г. Сухум был установлен подозреваемый в совершении данного преступления, житель столицы Мамед-оглы Аслан Нуриевич, 2002 г. р., который впоследствии явился с повинной в Управление внутренних дел с вещественным доказательством. У вышеуказанного гражданина при личном досмотре сотрудники милиции изъяли пистолет системы «Макарова» калибра 9 мм, как установлено экспертами, переделанный из охолощённого пистолета модели «ПМ-СХ» боевой, технически исправный и к производству выстрелом пригодный.

На период предварительного следствия в отношении гражданина Мамед-оглы А. Н избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 29 мая 2025 12:45

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НАЧАТ РЕМОНТ ФАСАДА ДОМА НА НАБЕРЕЖНОЙ МАХАДЖИРОВ РЕЙДОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.