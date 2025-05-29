СТРЕЛЯВШИЙ В ЖЕНЩИНУ – ЗАДЕРЖАН!

Сухум. 29 мая 2025. Абхазия-Информ . Следственным отделом УВД столицы расследуется уголовное дело в отношении жителя Сухума Мамед-оглы А. Н., 2002 г. р., возбужденное по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 217 УК РА.

Согласно материалам уголовного дела преступление имело место в Сухуме, по ул. Назадзе, возле банкетного зала «Ахан», когда на тот момент неустановленным следствием лицом было нанесено три огнестрельных ранения в бедренные области обеих ног жительнице столицы, 1989 г.р. после чего стрелявший скрылся, а потерпевшая доставлена в ГУ МЗ РА «Республиканская больница» в Сухуме.

Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями сотрудниками уголовного розыска УВД по г. Сухум был установлен подозреваемый в совершении данного преступления, житель столицы Мамед-оглы Аслан Нуриевич, 2002 г. р., который впоследствии явился с повинной в Управление внутренних дел с вещественным доказательством. У вышеуказанного гражданина при личном досмотре сотрудники милиции изъяли пистолет системы «Макарова» калибра 9 мм, как установлено экспертами, переделанный из охолощённого пистолета модели «ПМ-СХ» боевой, технически исправный и к производству выстрелом пригодный.

На период предварительного следствия в отношении гражданина Мамед-оглы А. Н избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщает сайт МВД.