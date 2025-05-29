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Абхазия Информ

РЕЙДОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Новости Четверг, 29 мая 2025 12:46
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РЕЙДОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Сухум. 29 мая 2025. Абхазия-Информ. В столице прошло рейдовое мероприятие с применением ротации личного состава из районов. Данная мера предпринимается для повышения эффективности и результативности работы сотрудников.

Основным акцентом руководство МВД определило выявление водителей, пребывающих за рулем в нетрезвом состоянии. На стационарных постах также выявляют недобросовестных водителей общественного транспорта, осуществляющих перевозку пассажиров без наличия соответствующей на то лицензии.

Несмотря на высокие штрафы и лишение прав, водители продолжают садиться за руль в нетрезвом состоянии. За вчерашний день семь человек лишены права управления автотранспортным средством ввиду пребывания за рулем в нетрезвом состоянии. Всего был составлен 151 протокол об административных нарушениях.

Рейдовые мероприятия, согласно приказу министра ВД Роберта Киут, будут продолжены далее, вплоть до минимизации нарушения ПДД водителями.

В МВД напоминают, что основной целью рейдов является спасение жизни и здоровья граждан.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 29 мая 2025 12:55

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