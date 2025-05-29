Сухум. 29 мая 2025. Абхазия-Информ . В столице прошло рейдовое мероприятие с применением ротации личного состава из районов. Данная мера предпринимается для повышения эффективности и результативности работы сотрудников.

Основным акцентом руководство МВД определило выявление водителей, пребывающих за рулем в нетрезвом состоянии. На стационарных постах также выявляют недобросовестных водителей общественного транспорта, осуществляющих перевозку пассажиров без наличия соответствующей на то лицензии.

Несмотря на высокие штрафы и лишение прав, водители продолжают садиться за руль в нетрезвом состоянии. За вчерашний день семь человек лишены права управления автотранспортным средством ввиду пребывания за рулем в нетрезвом состоянии. Всего был составлен 151 протокол об административных нарушениях.

Рейдовые мероприятия, согласно приказу министра ВД Роберта Киут, будут продолжены далее, вплоть до минимизации нарушения ПДД водителями.

В МВД напоминают, что основной целью рейдов является спасение жизни и здоровья граждан.

Об этом сообщает сайт МВД.