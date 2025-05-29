ВСТРЕЧА С КОЛЛЕГАМИ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Сухум. 29 мая 2025. Абхазия-Информ. В рамках проведения культурных мероприятий в столице Абхазии «Днем Нижнего Новгорода» в Абхазском государственном музее состоялась встреча с музейными коллегами из России. С приветственным словом выступили директор музея А.И. Джопуа и директор департамента культуры администрации г. Нижний Новгород С.В. Гуляева.
В ходе встречи между Абхазским госмузеем и Архитектурно-этнографическим музеем-заповедником «Щелоковский хутор» был подписан меморандум о сотрудничестве.
Сотрудниками госмузея были проведены экскурсии для российских коллег по главным экспозициям.