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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С КОЛЛЕГАМИ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Новости Четверг, 29 мая 2025 12:52
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ВСТРЕЧА С КОЛЛЕГАМИ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Сухум. 29 мая 2025. Абхазия-Информ. В рамках проведения культурных мероприятий в столице Абхазии «Днем Нижнего Новгорода» в Абхазском государственном музее состоялась встреча с музейными коллегами из России. С приветственным словом выступили директор музея А.И. Джопуа и директор департамента культуры администрации г. Нижний Новгород С.В. Гуляева.

В ходе встречи между Абхазским госмузеем и Архитектурно-этнографическим музеем-заповедником «Щелоковский хутор» был подписан меморандум о сотрудничестве.

Сотрудниками госмузея были проведены экскурсии для российских коллег по главным экспозициям.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 29 мая 2025 12:55

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