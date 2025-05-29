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Абхазия Информ

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА В РАМКАХ ДНЕЙ НИЖНЕГО НОВГОРОДА СТАРТОВАЛА В СУХУМЕ

Новости Четверг, 29 мая 2025 13:04
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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА В РАМКАХ ДНЕЙ НИЖНЕГО НОВГОРОДА СТАРТОВАЛА В СУХУМЕ

Сухум. 29 мая 2025. Абхазия-Информ. Дан старт культурной программе в рамках Дней столицы Приволжья в Сухуме. В программе визита нижегородской делегации запланированы посещения учреждений культуры Сухума и демонстрации работы местных театров, музеев, библиотек, планетария.

Также в рамках Дней Нижнего Новгорода в Сухуме сотрудники музея-заповедника познакомят Абхазию с народной культурой Нижегородского края, в частности, деревянным зодчеством.

В свою очередь государственный музей А.М. Горького представит выставку «Рождение человека» в Абхазском государственном драматическом театре Чанба. На 30 мая запланирован круглый стол «Мемориальные музеи как место памяти» с участием специалистов нижегородского музея и сухумского литературно-мемориального музея Д.И. Гулиаэ

Встреча сторон уже принесла положительные результаты – подписан меморандум о сотрудничестве между Нижегородским планетарием имени Г.М. Гречко и управлением образования города Сухум. Он предполагает долговременное сотрудничество, обмен опытом, совместную реализацию образовательных и культурных инициатив, популяризацию естественно-научных дисциплин в области астрономии и космонавтики.

Отмечается, что основой для совместной выставочной и научно-исследовательской деятельности сторон станет меморандум о сотрудничестве Нижегородского архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор» и Абхазского государственного музея. Помимо прочего договор о сотрудничестве заключен между Государственным музеем А.М. Горького и Литературно-мемориальным музеем Д.И. Гулия.

Напомним, торжественная церемония Дней Нижнего Новгорода открытия пройдёт 30 мая на старейшей улице города, набережной Махаджиров. В концерте «Культурный код города: единство» примет участие ансамбль народной песни «Любава», нижегородские солисты, диджеи и кавер-группы.

Напомним также, что первый прямой самолёт прибыл из Нижнего Новгорода в Сухум вечером 13 мая. Полётная программа будет продолжена с 30 мая рейсы намечены по пятницам.

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