НИЖНИЙ НОВГОРОД НАРАЩИВАЕТ «ЦИФРОВУЮ ДРУЖБУ» С СУХУМОМ

В рамках этой инициативы специалисты из Нижнего Новгорода и Сухума объединят усилия для создания виртуального гида «Мост Дружбы», который представит лучшие места обоих городов. Роль цифровых экскурсоводов возьмут на себя выдающиеся поэты, внесшие вклад в развитие родных языков, – Александр Пушкин и Дмитрий Гулиа.

По словам главы департамента развития туризма и внешних связей Нижнего Новгорода Александра Симагина, проект призван укрепить культурные связи между Россией и Абхазией. Он отметил, что интерактивный формат позволит пользователям не просто слушать рассказы о городах, а совершить виртуальное путешествие, изучая достопримечательности, интересные места, узнавая факты и просматривая видео в формате 360, фотографии и участвуя в викторинах.

Кроме того, «Мост дружбы Нижний Новгород – Сухум» – это не только цифровое путешествие, но и образовательная платформа. В 14 школах Сухума уже установлено VR-оборудование и контент. В новом учебном году школьники смогут посещать иммерсивные уроки по детской безопасности, химии, физике и биологии. Специалисты из Нижнего Новгорода проводят обучение педагогических коллективов этих школ, знакомя их с оборудованием и возможностями использования контента в образовательных целях.

Напомним, что Нижний Новгород и столица Абхазии стали городами-побратимами в октябре 2024 года, после 13 лет совместной работы над программами школьных обменов, спортивных соревнований, патриотических и культурных мероприятий.