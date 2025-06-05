МАЙЯ ЦЫБУЛЕВСКАЯ НАЗНАЧЕНА РУКОВОДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНПРОСА
Сухум. 5 июня 2025. Абхазия-Информ. Ставшая одной из победительниц конкурса «Команда Абхазии» Майя Цыбулевская, теперь возглавляет ключевое подразделение Минпросвещения. Этот конкурс, крупнейший в истории республики, определил новый кадровый резерв, и его победители продолжают активно занимать высокие должности в разных сферах: от образования до государственного управления и бизнеса.
«Команда Абхазии» стала важнейшей платформой для поиска и поддержки талантливых профессионалов, и полученные победителем возможности уже воплощаются в конкретных назначениях.
В финал конкурса «Команда Абхазии» вышли более 80 человек, 22 из них стали победителями. Сегодня эти молодые специалисты, пройдя жёсткий отбор, занимают ключевые позиции не только в Министерстве просвещения, но и в сфере здравоохранения, культуры, экономики и IT, подтверждая тем самым, что сформированный кадровый резерв начал активно реализовываться на практике.
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