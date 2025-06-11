ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ЭШЕРСКУЮ СРЕДНЮЮ ШКОЛУ

Сухум. 11 июня 2025. Абхазия-Информ . Глава государства Бадра Гунба посетил эшерскую среднюю школу имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Он ознакомился с экспозицией музея защитников Отечества, который расположен в помещении школы, а также с фотовыставкой, посвящённой 80-летию со дня рождения Владислава Ардзинба.

Директор музея Марина Тванба рассказала о работе музея и выразила гордость тем, что школа теперь носит имя первого президента Абхазии, который был её выпускником. Она также отметила вклад родителей Владислава Ардзинба, которые долгое время проработали в школе.

Президент выразил благодарность за создание музея и отметил, что его экспонаты в будущем будут перенесены в новый музей на территории Мемориального комплекса Владислава Ардзинба, который будет создан по его поручению.

Бадра Гунба провёл совещание с участием главы Сухумского района Алхаса Читанава, вице-спикера Парламента Фазлыбея Авидзба, а также представителей строительных организаций и руководства школы.

Фазлыбей Авидзба рассказал президенту о существующих в школе проблемах, включая необходимость ограждения школы, снос ветхих сооружений, расположенных на её территории, и другие вопросы.

Президент подчеркнул, что школа, названная в честь первого президента Абхазии, должна иметь достойные условия функционирования.

Бадра Гунба заверил, что все проблемы будут решены к началу учебного года.

В сентябре планируется торжественно отметить 80-летие Владислава Ардзинба и столетие основания Эшерской школы.

Об этом сообщает сайт главы государства.