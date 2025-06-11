ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ЭШЕРСКУЮ СРЕДНЮЮ ШКОЛУ
Сухум. 11 июня 2025. Абхазия-Информ. Глава государства Бадра Гунба посетил эшерскую среднюю школу имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Он ознакомился с экспозицией музея защитников Отечества, который расположен в помещении школы, а также с фотовыставкой, посвящённой 80-летию со дня рождения Владислава Ардзинба.
Президент выразил благодарность за создание музея и отметил, что его экспонаты в будущем будут перенесены в новый музей на территории Мемориального комплекса Владислава Ардзинба, который будет создан по его поручению.
Бадра Гунба провёл совещание с участием главы Сухумского района Алхаса Читанава, вице-спикера Парламента Фазлыбея Авидзба, а также представителей строительных организаций и руководства школы.
Фазлыбей Авидзба рассказал президенту о существующих в школе проблемах, включая необходимость ограждения школы, снос ветхих сооружений, расположенных на её территории, и другие вопросы.
Президент подчеркнул, что школа, названная в честь первого президента Абхазии, должна иметь достойные условия функционирования.
Бадра Гунба заверил, что все проблемы будут решены к началу учебного года.
В сентябре планируется торжественно отметить 80-летие Владислава Ардзинба и столетие основания Эшерской школы.
Об этом сообщает сайт главы государства.