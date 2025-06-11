 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ЭШЕРСКУЮ СРЕДНЮЮ ШКОЛУ

Новости Среда, 11 июня 2025 19:00
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ЭШЕРСКУЮ СРЕДНЮЮ ШКОЛУ

Сухум. 11 июня 2025. Абхазия-Информ. Глава государства Бадра Гунба посетил эшерскую среднюю школу имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Он ознакомился с экспозицией музея защитников Отечества, который расположен в помещении школы, а также с фотовыставкой, посвящённой 80-летию со дня рождения Владислава Ардзинба.

Директор музея Марина Тванба рассказала о работе музея и выразила гордость тем, что школа теперь носит имя первого президента Абхазии, который был её выпускником. Она также отметила вклад родителей Владислава Ардзинба, которые долгое время проработали в школе.

Президент выразил благодарность за создание музея и отметил, что его экспонаты в будущем будут перенесены в новый музей на территории Мемориального комплекса Владислава Ардзинба, который будет создан по его поручению.

Бадра Гунба провёл совещание с участием главы Сухумского района Алхаса Читанава, вице-спикера Парламента Фазлыбея Авидзба, а также представителей строительных организаций и руководства школы.

Фазлыбей Авидзба рассказал президенту о существующих в школе проблемах, включая необходимость ограждения школы, снос ветхих сооружений, расположенных на её территории, и другие вопросы.

Президент подчеркнул, что школа, названная в честь первого президента Абхазии, должна иметь достойные условия функционирования.

Бадра Гунба заверил, что все проблемы будут решены к началу учебного года.

В сентябре планируется торжественно отметить 80-летие Владислава Ардзинба и столетие основания Эшерской школы.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 10 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОНЛАЙН-ВИКТОРИНА ОБЪЕДИНИЛА МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ И АДЫГЕИ ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ». »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.