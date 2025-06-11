ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ».

Сухум. 11 июня 2025. Абхазия-Информ . На заседании парламентского Комитета Абхазия по экономической политике, реформам и информационным технологиям обсудили проект закона «О внесении изменений в Градостроительный и строительный Кодекс Республики Абхазия». В нем приняли участие первый заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Шамба, начальник правового отдела Администрации президента Нателла Ломия, глава Администрации города Сухума Тимур Агба, начальник Госуправления по архитектуре и градостроительству Дмитрий Цимцба и его заместитель Эсфирь Майтоп, представители Союза архитекторов Абхазии.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что срок действия Кодекса показал необходимость принятия изменений и дополнений в целях упрощения реализации некоторых его положений. Участники заседания детально обсудили предлагаемые изменения.

Градостроительный и строительный Кодекс, принятый в июле 2024 года, определяет правовые основы, принципы градостроительной и строительной деятельности, полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также права и обязанности физических или юридических лиц в области градостроительной и строительной деятельности.