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Абхазия Информ

ДАВИД ГУЛИЯ ОСУЖДЕН К 10 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Новости Среда, 11 июня 2025 19:27
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ДАВИД ГУЛИЯ ОСУЖДЕН К 10 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Сухум. 11 июня 2025. Абхазия-Информ. Сухумским районным судом под председательством судьи Язычба К.Р. завершено рассмотрение материалов уголовного дела по обвинению Гулия Давида Алхасовича обвиняемого органом предварительного следствия по ч. 6 ст. 263 УК РА (нарушение правил дорожной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное в состоянии опьянения).

Данное дорожно-транспортное происшествие имело место 8 июля 2024 года в с. Верхняя Эшера примерно в 21:45 мин. Автомобиль Ниссан Теана, под управлением Гулия Д.А. выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем. В результате ДТП погибли Бения А.М., Бения К.М. и Агрба Э.Э.

Еще один пассажир – Пантия Э.Э. получил тяжкие телесные повреждения.

По результатам рассмотрения уголовного дела Гулия Д.А. признан виновным и осужден к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, кроме того, после отбытия основного наказания, Гулия Д.А. будет лишен права управления транспортом на 3 года.

Названное в данном сообщении лицо, считается невиновным до вступления приговора в законную силу.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 11 июня 2025 19:28

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