СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД В АКВАТОРИИ СТОЛИЦЫ И РАЙОНОВ
Сухум. 11 июня 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии и Погрануправления ФСБ России в РА провели совместный рейд в акватории Сухумского, Гудаутского, Гулрыпшского и Очамчырского районов.
В ходе рейда проводилась проверка наличия у владельцев маломерных судов соответствующей документации на право пользования плавательными средствами, а также их технического состояния.
Инспекция выявила незначительное количество нарушений правил судопользования. Нарушителям установленных правил вынесены устные предупреждения и выписаны административные штрафы.