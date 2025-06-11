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Абхазия Информ

СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД В АКВАТОРИИ СТОЛИЦЫ И РАЙОНОВ

Новости Среда, 11 июня 2025 19:29
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СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД В АКВАТОРИИ СТОЛИЦЫ И РАЙОНОВ

Сухум. 11 июня 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии и Погрануправления ФСБ России в РА провели совместный рейд в акватории Сухумского, Гудаутского, Гулрыпшского и Очамчырского районов.

В ходе рейда проводилась проверка наличия у владельцев маломерных судов соответствующей документации на право пользования плавательными средствами, а также их технического состояния.

Инспекция выявила незначительное количество нарушений правил судопользования. Нарушителям установленных правил вынесены устные предупреждения и выписаны административные штрафы.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 11 июня 2025 19:30

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