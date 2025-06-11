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Абхазия Информ

12 АППАРАТОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ ИЗЪЯЛИ В СУХУМЕ

Новости Среда, 11 июня 2025 19:31
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12 АППАРАТОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ ИЗЪЯЛИ В СУХУМЕ

Сухум. 11 июня 2025. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации, сотрудниками УБК и ТП ГТК РА, совместно с сотрудниками правоохранительного подразделения т/п Псоу и сотрудниками СГБ РА, было осмотрено подсобное нежилое помещение домовладения, расположенного по ул. Татарская д.49, г. Сухум, где проживает гр. Харчилава Радха Вахтанговна 1994 г.р.

В ходе осмотра помещения было обнаружено и изъято 12 аппаратов для добычи криптовалюты различных наименований, а именно: восемь единиц «AVALONMINER 1166PRO-50T», один аппарат «AVALON 1126PRO-S — 68T» и три единицы «INNOSILICON T2T».

При осмотре помещения присутствовала гражданка Харчилава Радха Вахтанговна, прописанная по адресу: Республика Абхазия, г. Ткуарчал, ул. Нагорная, д.1.

В объяснении гр. Харчилава Р.В. пояснила, что вышеуказанные аппараты для добычи криптовалюты она приобрела на территории г. Сухум у незнакомого ей ранее лица без товаросопроводительных документов, подтверждающих таможенное декларирование на территории РА. Вину свою признала полностью.

Запрещенное к ввозу на территорию Республики Абхазия оборудование для майнинга было изъято. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 11 июня 2025 19:32

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