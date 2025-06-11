ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ

Сухум. 11 июня 2025. Абхазия-Информ . Сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу» Государственного таможенного комитета провели профилактические мероприятия по выявлению запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Абхазия электронных сигарет.

В ходе проверки магазина «Минимаркет» расположенного по адресу п. Цандрыпш ул.Октябрьская д. б/н, принадлежащего ИП Тювелеву Е.А., за прилавком была обнаружена и изъята никотинсодержащая продукция, а именно пять единиц электронных сигарет фирмы «Higs Hugo 1500», запрещённых к ввозу и реализации на территории Республики Абхазия.

При проверке магазина «Восточные сладости», расположенного по адресу: г. Гагра, ул. Абазгаа, 68/1 (Центральный рынок), принадлежащего ИП Закаряну Р. Р., за прилавком было обнаружено и изъято 76 единиц никотинсодержащей продукции, а именно: электронные сигареты, картриджи к электронным сигаретам и жидкость для электронных сигарет.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Гагра на территории Центрального рынка, сотрудники ГТК подвергли личному досмотру гражданку Республики Абхазия Асланян Л. С., в результате которого в её ручной клади обнаружили и изъяли 49 единиц электронных сигарет, а также различные картриджи для них.

В Сухуме, по ул. Абазинская, д. 40, осмотрен торговый объект, принадлежащий ИП Пипия В.А., 1994 г.р., зарегистрированного по адресу: Гулрыпшиский р-н, п. Гулрыпш, ул.Аидгылара, д. 13. Здесь обнаружены и изъяты электронные сигареты в количестве 42 единицы и 44 единицы жидкости для электронных сигарет.

В г. Сухум, по ул. Ардзинба, д. 144 осмотрен торговый объект, принадлежащий ИП Допуа Е.В., 1983 г.р., зарегистрированной по адресу: Сухумский р-н, с.Гумиста, ул. Эшерская, 5-й пр., д. 5. Обнаружены и изъяты электронные сигареты в количестве 40 единиц.

В другом торговом объекте в Сухуме по ул. Ардзинба, д. 133, также принадлежащем ИП Допуа Е.В., обнаружены и изъяты сигареты в количестве 128 единиц, 83 картриджа электронных сигарет, 29 испарителей электронных сигарет и 227 единиц жидкости для электронных сигарет.

Материалы по данным административным правонарушениям направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.

7 февраля 2024 года депутаты Парламента в окончательном чтении приняли законопроект «О регулировании оборота устройств для потребления никотинсодержащей продукции, их составных частей и элементов», который запрещает ввоз вейпов, а также их рекламу и оборот.

Профилактические мероприятия продолжаются по всей республике.