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Абхазия Информ

СПРОС НА ОТДЫХ В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ С КОНЦА ВЕСНЫ

Новости Среда, 11 июня 2025 19:47
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СПРОС НА ОТДЫХ В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ С КОНЦА ВЕСНЫ

Сухум. 11 июня 2025. Абхазия-Информ. Спрос на отдых в соседней республике продолжает увеличиваться. Так, он вырос сразу на 10% (в сравнении с июнем 2024 года). Как сообщили в пресс-службе Российского союза туризма (РСТ), в первые два месяца текущего года продажи упали, но стабилизировались в марте. И уже в конце весны начали расти.

«По результатам первых пяти месяцев года рост составил не более 2%, поскольку потери зимы пока не компенсированы даже довольно бодрым весенним ростом. По итогам года ожидаем около 8% прироста объемов», – рассказал глава РСТ Сергей Ромашкин.

Пока открытие авиагавани в Сухуме не оказывает влияние на продажи. Нужно наращивать размер бортов и географию полетов. Но у этого направления, считают в РСТ, есть перспектива.

Наибольшей популярностью пользуются объекты в категории «все включено» с трехразовым питанием в Гагре, Пицунде, Гудауте, Новом Афоне и Сухуме.

При этом, по данным туроператоров, стоимость размещения с 2024 года выросла на 10-15%.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 11 июня 2025 19:49

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