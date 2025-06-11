СПРОС НА ОТДЫХ В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ С КОНЦА ВЕСНЫ

Сухум. 11 июня 2025. Абхазия-Информ . Спрос на отдых в соседней республике продолжает увеличиваться. Так, он вырос сразу на 10% (в сравнении с июнем 2024 года). Как сообщили в пресс-службе Российского союза туризма (РСТ), в первые два месяца текущего года продажи упали, но стабилизировались в марте. И уже в конце весны начали расти.

«По результатам первых пяти месяцев года рост составил не более 2%, поскольку потери зимы пока не компенсированы даже довольно бодрым весенним ростом. По итогам года ожидаем около 8% прироста объемов», – рассказал глава РСТ Сергей Ромашкин.

Пока открытие авиагавани в Сухуме не оказывает влияние на продажи. Нужно наращивать размер бортов и географию полетов. Но у этого направления, считают в РСТ, есть перспектива.

Наибольшей популярностью пользуются объекты в категории «все включено» с трехразовым питанием в Гагре, Пицунде, Гудауте, Новом Афоне и Сухуме.

При этом, по данным туроператоров, стоимость размещения с 2024 года выросла на 10-15%.