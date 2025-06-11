НА ОТДЫХ В АБХАЗИЮ ОТПРАВЯТСЯ ДЕТЕЙ ИЗ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 11 июня 2025. Абхазия-Информ . Более 200 детей из Херсонской, Курской и Белгородской областей России отправятся на отдых в Абхазию в июне, июле и октябре 2025 года. Об этом сообщил и.о. замминистра туризма Абхазии Астамур Барциц на Международном туристическом форуме «Путешествуй!».

«Мы сами пережили войну и прекрасно понимаем боль и трагедию людей. Поэтому хотим внести в жизнь этих детей хоть немного позитива, сделать так, чтобы они зарядились положительной энергией, улучшили свое физическое и душевное состояние», – поделился с ТАСС Барциц.

Он рассказал, что 16 июня по программе «Моя родословная» в Абхазию прибудет 25 детей из Херсонской области.

Замминистра добавил, что 15 июля и 15 октября по 100 детей из Курской и Белгородской областей также приедут на отдых в республику.

Пятый Международный туристический форум «Путешествуй!» проходит в Москве на ВДНХ с 10 по 15 июня.