В АБХАЗИИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В НОВЫХ ПРЯМЫХ РЕЙСАХ С ГОРОДАМИ РОССИИ

Сухум. 11 июня 2025. Абхазия-Информ . В Абхазии рассчитывают на запуск прямых рейсов в Сухум из различных городов России. Прежде всего в республике заинтересованы в авиасообщении с Уралом и Сибирью, откуда туристам сложнее добираться наземным транспортом.

В мае открылся аэропорт Сухум, уже выполняются рейсы из Москвы и Нижнего Новгорода, напомнил и.о. замминистра туризма Абхазии Астамур Барциц на полях Международного туристического форума «Путешествуй!»

«Мы заинтересованы в расширении географии полетов, в частности нас интересуют Свердловская область, Урал и Сибирь, туристам на самолетах оттуда легче будет добраться до Абхазии», – сказал Барциц.

Он отметил возросший интерес российских путешественников к восточной части Абхазии – водопадам в Ткуарчале, сероводородным источникам в селе Кындыг. В планах разработка маршрута «Сказочная восточная Абхазия», в который может быть включена крепость в Маркуле.

«Мы планируем сделать уникальный музей под открытым небом в селе Маркула Очамчырского района, который займет важное место на туристической карте нашей страны», – сообщил Барциц.

Традиционным спросом среди россиян пользуются Рицинский нацпарк и Новый Афон, добавил он.