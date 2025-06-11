КОНТРАБАНДУ СИГАРЕТ НА 7 МЛН РУБЛЕЙ ПРЕСЕКЛИ СОЧИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ
Новости Среда, 11 июня 2025 20:01
Сухум. 11 июня 2025. Абхазия-Информ. Сочинские таможенники пресекли ввоз более 52 тыс. пачек нелегальных сигарет, которые пытались провезти в автомобиле Volkswagen Crafter из Абхазии. Стоимость товара оценивается в 7 млн рублей.
В пункте пропуска Адлер в ходе таможенного досмотра машины в грузовом отсеке обнаружено 105 коробок с сигаретами. Табачная продукция перевозилась без российских акцизных марок и обязательной маркировки.
Незаконный груз изъят. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере).
Мероприятия проводились совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю.
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