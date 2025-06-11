В МАЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗД «ДИОСКУРИЯ» ПЕРЕВЕЗ ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ

Сухум. 11 июня 2025. Абхазия-Информ . Электропоезд «Диоскурия» перевез за первый месяц работы 17 тысяч пассажиров, сообщает РУП «Абхазская железная дорога». Современный российский четырёхвагонный электропоезд серии ЭП2ДМ совершил первый регулярный рейс в Абхазию 1 мая.

Запуск нового поезда стал возможным благодаря обращению президента Абхазии Бадры Гунба к президенту РФ Владимиру Путину.

Благодаря совместной работе РУП «АЖД» И ОАО «РЖД», а также улучшению инфраструктуры абхазской железной дороги, за последние три года в республике начали курсировать три новых пассажирских поезда: электропоезд «Ласточка», туристический поезд «Рица» и электропоезд «Диоскурия», отметили в АЖД.

«Диоскурия» отправляется в Абхазию дважды в день: со станции Имеретинский курорт в 10.35 и 20.25, а из Сухума – в 05.40 и 16.20.

В пути он делает остановки на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыпта, Гудаута, Псырцха и Новый Афон.