В МАЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗД «ДИОСКУРИЯ» ПЕРЕВЕЗ ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ
Сухум. 11 июня 2025. Абхазия-Информ. Электропоезд «Диоскурия» перевез за первый месяц работы 17 тысяч пассажиров, сообщает РУП «Абхазская железная дорога». Современный российский четырёхвагонный электропоезд серии ЭП2ДМ совершил первый регулярный рейс в Абхазию 1 мая.
Запуск нового поезда стал возможным благодаря обращению президента Абхазии Бадры Гунба к президенту РФ Владимиру Путину.
Благодаря совместной работе РУП «АЖД» И ОАО «РЖД», а также улучшению инфраструктуры абхазской железной дороги, за последние три года в республике начали курсировать три новых пассажирских поезда: электропоезд «Ласточка», туристический поезд «Рица» и электропоезд «Диоскурия», отметили в АЖД.
«Диоскурия» отправляется в Абхазию дважды в день: со станции Имеретинский курорт в 10.35 и 20.25, а из Сухума – в 05.40 и 16.20.
В пути он делает остановки на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыпта, Гудаута, Псырцха и Новый Афон.
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