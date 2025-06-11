ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ АСТАМУРА ДЖОПУА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА
Новости Среда, 11 июня 2025 20:06
Сухум. 11 июня 2025. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия 11 июня зарегистрировала инициативную группу избирателей по выдвижению Джопуа Астамура Дауровича кандидатом в депутаты Парламента по избирательному округу № 26 (Драндский).
Досрочные выборы по этому округу состоятся 26 июля.
Выборы назначены в связи с досрочным лишением Адгура Харазия депутатских полномочий.