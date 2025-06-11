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Абхазия Информ

СЕРЕБРО И ТРИ БРОНЗЫ У АБХАЗСКИХ СПОРТСМЕНОВ

Новости Среда, 11 июня 2025 20:08
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СЕРЕБРО И ТРИ БРОНЗЫ У АБХАЗСКИХ СПОРТСМЕНОВ

Сухум. 11 июня 2025. Абхазия-Информ. В Грозном в спорткомплексе им. Сайтиева Б. Х. прошел Х Юбилейный Всероссийский турнир по вольной борьбе. В соревнованиях приняли участие 610 юных спортсменов 2008-2016 г. р. из Ингушетии, Белгородской области, Владивостока, Дагестана, Чечни, Абхазии, Кабардино-Балкарии, Санкт-Петербурга и Северной Осетии.

Сухумская команда юных борцов, представляющая секцию вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта, продемонстрировала высокий уровень подготовки и завоевала одну серебряную и три бронзовые медали.

Серебряную медаль в весовой категории 52 кг завоевал Арлан Нестор.

Бронзовые медали завоевали: Допуа Данил (60 кг), Фет-оглы Абазг (38 кг), Адлейба Астан (71 кг).

Тренируют спортсменов Берая Игорь и Хашба Мераб.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 11 июня 2025 20:11

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