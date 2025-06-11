СЕРЕБРО И ТРИ БРОНЗЫ У АБХАЗСКИХ СПОРТСМЕНОВ
Сухум. 11 июня 2025. Абхазия-Информ. В Грозном в спорткомплексе им. Сайтиева Б. Х. прошел Х Юбилейный Всероссийский турнир по вольной борьбе. В соревнованиях приняли участие 610 юных спортсменов 2008-2016 г. р. из Ингушетии, Белгородской области, Владивостока, Дагестана, Чечни, Абхазии, Кабардино-Балкарии, Санкт-Петербурга и Северной Осетии.
Сухумская команда юных борцов, представляющая секцию вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта, продемонстрировала высокий уровень подготовки и завоевала одну серебряную и три бронзовые медали.
Серебряную медаль в весовой категории 52 кг завоевал Арлан Нестор.
Бронзовые медали завоевали: Допуа Данил (60 кг), Фет-оглы Абазг (38 кг), Адлейба Астан (71 кг).
Тренируют спортсменов Берая Игорь и Хашба Мераб.
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