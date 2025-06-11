 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ГАЛЕ ОТМЕТИЛИ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Новости Среда, 11 июня 2025 20:11
Оцените материал
(0 голосов)
В ГАЛЕ ОТМЕТИЛИ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Сухум. 11 июня 2025. Абхазия-Информ. Проектный офис Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) совместно с Женским фондом развития провели образовательное мероприятие в городе Гал, направленное на формирование у детей базовых знаний в области безопасности пищевых продуктов и гигиены. Оно было приурочено ко Всемирному дню безопасности пищевых продуктов, который ежегодно отмечается 7 июня.

В 2025 году инициатива прошла под глобальной темой «Наука в действии», подчёркивая значение научного подхода в обеспечении безопасного и здорового питания для всех.

Участниками стали ребята в возрасте от 10 до 15 лет. В формате интерактивных занятий и обучающих игр они познакомились с основами гигиенических и санитарных практик, важностью правильного хранения и приготовления пищи, а также с тем, какую роль играет каждый человек в обеспечении безопасности пищевой цепочки. Мероприятие позволило детям не только получить новые знания, но и осознать их практическую значимость в повседневной жизни.

«Формирование культуры безопасного обращения с продуктами питания начинается с раннего возраста. Мы стремимся дать детям не просто информацию, а понимание, что даже самые простые действия – от мытья рук до выбора продуктов – имеют значение. Это и есть наука в действии», – подчеркнула Виола Ажиба, технолог проектного офиса ФАО.

Проведение подобных инициатив играет важную роль в продвижении устойчивых продовольственных систем и снижении рисков для здоровья населения. Вовлечение молодёжи в процесс формирования осознанных привычек – один из ключевых инструментов в реализации задач, стоящих перед ФАО.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Содействие экономической устойчивости женщин-фермеров в Абхазии», реализуемого проектным офисом ФАО при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC).

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 11 июня 2025 20:15

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СЕРЕБРО И ТРИ БРОНЗЫ У АБХАЗСКИХ СПОРТСМЕНОВ ПРОГРАММА ГОСПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.