В ГАЛЕ ОТМЕТИЛИ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Сухум. 11 июня 2025. Абхазия-Информ . Проектный офис Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) совместно с Женским фондом развития провели образовательное мероприятие в городе Гал, направленное на формирование у детей базовых знаний в области безопасности пищевых продуктов и гигиены. Оно было приурочено ко Всемирному дню безопасности пищевых продуктов, который ежегодно отмечается 7 июня.

В 2025 году инициатива прошла под глобальной темой «Наука в действии», подчёркивая значение научного подхода в обеспечении безопасного и здорового питания для всех.

Участниками стали ребята в возрасте от 10 до 15 лет. В формате интерактивных занятий и обучающих игр они познакомились с основами гигиенических и санитарных практик, важностью правильного хранения и приготовления пищи, а также с тем, какую роль играет каждый человек в обеспечении безопасности пищевой цепочки. Мероприятие позволило детям не только получить новые знания, но и осознать их практическую значимость в повседневной жизни.

«Формирование культуры безопасного обращения с продуктами питания начинается с раннего возраста. Мы стремимся дать детям не просто информацию, а понимание, что даже самые простые действия – от мытья рук до выбора продуктов – имеют значение. Это и есть наука в действии», – подчеркнула Виола Ажиба, технолог проектного офиса ФАО.

Проведение подобных инициатив играет важную роль в продвижении устойчивых продовольственных систем и снижении рисков для здоровья населения. Вовлечение молодёжи в процесс формирования осознанных привычек – один из ключевых инструментов в реализации задач, стоящих перед ФАО.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Содействие экономической устойчивости женщин-фермеров в Абхазии», реализуемого проектным офисом ФАО при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC).