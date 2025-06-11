ПРОГРАММА ГОСПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Сухум. 11 июня 2025. Абхазия-Информ. Министерство экономики Абхазии продолжает принимать заявки на участие в программе субсидирования малого и среднего бизнеса. Как это работает Абхазскому вестнику рассказала помощник министра экономики Абхазии Камилла Гвадалия.
По словам Гвадалия поддержка будет оказываться по приоритетным направлениям:
▪️ ремесла и народные промыслы;
▪️ общественное питание;
▪️ туризм;
▪️ промышленность и услуги.
«В приоритете предоставления льгот в районы с низким уровнем социально-экономического развития», – отметила помощник министра.
Программа предусматривает два механизма предоставления субсидий:
1 механизм: единовременная выплата – 90% от стоимости оборудования.
2 механизм: поэтапное финансирование – 50% сразу после отбора и 40% после подтверждения покупки оборудования.
Максимальная сумма поддержки – 2 млн рублей на один инвестиционный проект.
Всего на программу выделено 326 млн руб., из них 126 млн – средства помощи РФ.
Шаблон заявки и образец бизнес-плана можно найти на сайте Минэкономики Абхазии.
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