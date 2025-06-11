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Абхазия Информ

ПРОГРАММА ГОСПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Новости Среда, 11 июня 2025 21:01
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ПРОГРАММА ГОСПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Сухум. 11 июня 2025. Абхазия-Информ. Министерство экономики Абхазии продолжает принимать заявки на участие в программе субсидирования малого и среднего бизнеса. Как это работает Абхазскому вестнику рассказала помощник министра экономики Абхазии Камилла Гвадалия.

По словам Гвадалия поддержка будет оказываться по приоритетным направлениям:

▪️ ремесла и народные промыслы;

▪️ общественное питание;

▪️ туризм;

▪️ промышленность и услуги.

«В приоритете предоставления льгот в районы с низким уровнем социально-экономического развития», – отметила помощник министра.

Программа предусматривает два механизма предоставления субсидий:

1 механизм: единовременная выплата – 90% от стоимости оборудования.

2 механизм: поэтапное финансирование – 50% сразу после отбора и 40% после подтверждения покупки оборудования.

Максимальная сумма поддержки – 2 млн рублей на один инвестиционный проект.

Всего на программу выделено 326 млн руб., из них 126 млн – средства помощи РФ.

Шаблон заявки и образец бизнес-плана можно найти на сайте Минэкономики Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 11 июня 2025 21:06

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