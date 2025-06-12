БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА И НАРОД РОССИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ РОССИИ

«Уважаемый Владимир Владимирович!

От имени народа Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь многонациональный народ Российской Федерации с Днем России!

Этот праздник символизирует великий путь становления современной российской государственности, ее тысячелетнюю историю и уникальное наследие.

Он воплощает в себе мощь и единство великой державы, которая с каждым годом уверенно движется по пути развития и процветания.

День России – это праздник, который объединяет всех граждан Российской Федерации, вдохновляя их на новые свершения во имя Родины и укрепляя гордость за ее прошлое и настоящее.

Для Республики Абхазия Российская Федерация является не просто стратегическим партнёром, а истинным другом и надёжным союзником.

Мы высоко ценим братскую поддержку, которую Россия оказывает нашему народу на пути становления и развития. Наши отношения, основанные на глубоком взаимном уважении и доверии, являются залогом мира и стабильности в интересах наших стран.

В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности на благо России, а всему многонациональному народу Российской Федерации –благополучия и процветания».