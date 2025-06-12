В АБХАЗИЮ МОГУТ ЗАПУСТИТЬ ТУРПОЕЗД ИЗ ДНР

Сухум. 12 июня 2025. Абхазия-Информ . На международном туристическом форуме «Путешествуй!» делегация Республики Абхазия во главе с министром туризма Астамуром Логуа провела рабочую встречу с заместителем министра экономического развития РФ Дмитрием Вахруковым.

На встрече обсуждались меры поддержки туристического сектора, в том числе развитие гостиничного бизнеса, создание новой и развитие уже существующей инфраструктуры, строительство объектов активного отдыха, открытие аквапарка, глэмпингов и других объектов.

Отдельное внимание было уделено вопросам развития горного кластера и сельского туризма.

Кроме этого, на встрече обсуждался вопрос о запуске туристического поезда из ДНР в Республику Абхазия с остановкой в городе Сухум на железнодорожной станции «Кяласур».