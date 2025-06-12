АЭРОПОРТ СУХУМА ПРИНЯЛ ПЕРВЫЙ РЕЙС ИЗ МОСКВЫ

Сухум. 12 июня 2025. Абхазия-Информ . Международный аэропорт Сухума, носящий имя В. Г. Ардзинбы, принял свой первый рейс с широкофюзеляжным самолетом, прибывшим из Москвы с 350 пассажирами на борту, сообщило Министерство энергетики Абхазии.

Представители авиакомпании iFly выполнили данный рейс, прибыв в Сухум в 07:50 по местному времени. По традиции, самолет был торжественно встречен водной аркой.

В числе встречающих пассажиров были министр энергетики Абхазии Батал Мушба, временно исполняющий обязанности замминистра Давид Габелия и начальник управления транспорта министерства Астамур Бганба.

Этот рейс стал значимым событием для Сухумского аэропорта, который возобновил свою работу 1 мая 2025 года, через 32 года после прекращения полетов.