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Абхазия Информ

АЭРОПОРТ СУХУМА ПРИНЯЛ ПЕРВЫЙ РЕЙС ИЗ МОСКВЫ

Новости Четверг, 12 июня 2025 13:26
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АЭРОПОРТ СУХУМА ПРИНЯЛ ПЕРВЫЙ РЕЙС ИЗ МОСКВЫ

Сухум. 12 июня 2025. Абхазия-Информ. Международный аэропорт Сухума, носящий имя В. Г. Ардзинбы, принял свой первый рейс с широкофюзеляжным самолетом, прибывшим из Москвы с 350 пассажирами на борту, сообщило Министерство энергетики Абхазии.

Представители авиакомпании iFly выполнили данный рейс, прибыв в Сухум в 07:50 по местному времени. По традиции, самолет был торжественно встречен водной аркой.

В числе встречающих пассажиров были министр энергетики Абхазии Батал Мушба, временно исполняющий обязанности замминистра Давид Габелия и начальник управления транспорта министерства Астамур Бганба.

Этот рейс стал значимым событием для Сухумского аэропорта, который возобновил свою работу 1 мая 2025 года, через 32 года после прекращения полетов.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 12 июня 2025 13:27

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