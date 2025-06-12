ЗАДЕРЖАНА ПОДОЗРЕВАЕМАЯ В СБЫТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Сухум. 12 июня 2025. Абхазия-Информ . Жительница Красноярска, 1984 г.р. задержана в результате совместно реализованной оперативной информации сотрудниками УКОН МВД и Службы госбезопасности по подозрению в распространении наркотических средств на территории Республики Абхазия.

Кузьменко Ирина Сергеевна в результате личного досмотра, проведенного в служебном порядке и при участии приглашенных в качестве понятых граждан, призналась, что имеет при себе наркотическое вещество, которое приобрела с целью последующего сбыта.

Задержанная собственноручно выдала из правого кармана носимых брюк заизолированный сверток с веществом белого цвета, который был опечатан и направлен на исследование. Экспертами установлено, что изъятое у гражданки Кузьменко вещество является наркотическим средством «метадон» массой 97,351 грамм.

Таким образом, в результате слаженных действий оперативных служб сильнодействующее наркотическое средство в особо крупном размере не дошло до конечных потребителей и данный канал поставки наркотиков в разработке УКОН МВД Абхазии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанной установлено, что последняя ранее распространила наркотик путем, так называемых тайных закладок в г. Сухум.

Три готовые к реализации свертка с наркотическим средством сотрудниками милиции обнаружены по ул. Ардзинба в потайных местах, примерно в 10-15 метрах друг от друга. Фотографии сделанных закладок, отмечая зеленой точкой с геолокацией, гражданка Кузьменко, как пояснила последняя, отправляла куратору посредством мессенджера «WhatsApp». По оперативным данным УКОН, этот новый наркоканал работает под НИКом «Хатабыч».

Общая масса наркотического средства «метадон», изъятого при личном досмотре подозреваемой, а также из мест сделанных тайных закладок, согласно справке экспертно-криминалистического центра министерства внутренних дел, составила порядка 102 граммов.

Решением суда г. Сухум Ирина Кузьменко на время предварительного следствия содержится под стражей. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении последней по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 224 УК РА проводит следственный отдел столичного УВД.

Об этом сообщает сайт МВД.