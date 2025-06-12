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Абхазия Информ

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ РАСТУТ – ЭКОНОМИКА РАЗВИВАЕТСЯ

Новости Четверг, 12 июня 2025 21:12
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НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ РАСТУТ – ЭКОНОМИКА РАЗВИВАЕТСЯ

Сухум. 12 июня 2025. Абхазия-Информ. Министр по налогам и сборам Республики Абхазия Эдгар Бения в интервью Абхазскому вестнику поделился результатами работы ведомства за первые 5 месяцев 2025 года.

По словам министра за этот период в бюджет поступило 2 млрд 100 млн рублей, что составляет 111% от плана. Перевыполнение – 216 млн руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 115% – на 276 млн руб. больше.

«Этот успех – результат не только благоприятной экономической конъюнктуры, но, прежде всего, благодаря увеличению платежеспособности и ответственному отношению к своим обязательствам со стороны добросовестных налогоплательщиков, а также слаженной работе коллектива налоговой службы», – подчеркнул министр.

Бения также поблагодарил местные администрации за сотрудничество и выразил надежду на дальнейшую поддержку в укреплении экономики страны.

Налоговая служба Абхазии демонстрирует стабильный рост, что способствует наполнению бюджета и развитию республики.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 12 июня 2025 21:14

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