НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ РАСТУТ – ЭКОНОМИКА РАЗВИВАЕТСЯ

Сухум. 12 июня 2025. Абхазия-Информ . Министр по налогам и сборам Республики Абхазия Эдгар Бения в интервью Абхазскому вестнику поделился результатами работы ведомства за первые 5 месяцев 2025 года.

По словам министра за этот период в бюджет поступило 2 млрд 100 млн рублей, что составляет 111% от плана. Перевыполнение – 216 млн руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 115% – на 276 млн руб. больше.

«Этот успех – результат не только благоприятной экономической конъюнктуры, но, прежде всего, благодаря увеличению платежеспособности и ответственному отношению к своим обязательствам со стороны добросовестных налогоплательщиков, а также слаженной работе коллектива налоговой службы», – подчеркнул министр.

Бения также поблагодарил местные администрации за сотрудничество и выразил надежду на дальнейшую поддержку в укреплении экономики страны.

Налоговая служба Абхазии демонстрирует стабильный рост, что способствует наполнению бюджета и развитию республики.