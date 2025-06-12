 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗИЯ И РОССИЯ УСИЛИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ТУРИЗМЕ

Новости Четверг, 12 июня 2025 21:14
Оцените материал
(0 голосов)
АБХАЗИЯ И РОССИЯ УСИЛИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ТУРИЗМЕ

Сухум. 12 июня 2025. Абхазия-Информ. На полях международного форума «Путешествуй!» министр туризма Абхазии Астамур Логуа и замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков обсудили ключевые направления совместных проектов.

Абхазская сторона выразила заинтересованность в использовании российского опыта по классификации отелей и государственной поддержке туристической инфраструктуры.

Логуа также подтвердил готовность к совместной работе по развитию горных курортов, возведению новых отельных комплексов и обустройству глэмпингов.

Ежегодно Абхазию посещают 1,5 млн россиян – и инфраструктура будет только улучшаться.

Как известно, в мае возобновились прямые авиарейсы после 30-летнего перерыва – теперь летать стало еще удобнее.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 12 июня 2025 21:16

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ РАСТУТ – ЭКОНОМИКА РАЗВИВАЕТСЯ В ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В АБХАЗИИ ПРОШЕЛ ПРИЁМ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ РОССИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.