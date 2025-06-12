АБХАЗИЯ И РОССИЯ УСИЛИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ТУРИЗМЕ
Сухум. 12 июня 2025. Абхазия-Информ. На полях международного форума «Путешествуй!» министр туризма Абхазии Астамур Логуа и замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков обсудили ключевые направления совместных проектов.
Абхазская сторона выразила заинтересованность в использовании российского опыта по классификации отелей и государственной поддержке туристической инфраструктуры.
Логуа также подтвердил готовность к совместной работе по развитию горных курортов, возведению новых отельных комплексов и обустройству глэмпингов.
Ежегодно Абхазию посещают 1,5 млн россиян – и инфраструктура будет только улучшаться.
Как известно, в мае возобновились прямые авиарейсы после 30-летнего перерыва – теперь летать стало еще удобнее.