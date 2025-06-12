В ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В АБХАЗИИ ПРОШЕЛ ПРИЁМ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ РОССИИ

Сухум. 12 июня 2025. Абхазия-Информ . В Посольстве Российской Федерации в Республике Абхазия прошел торжественный прием по случаю празднования Дня России. На приеме присутствовали президент Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, депутаты Народного Собрания, члены Правительства, представители общественности, журналисты.

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин приветствовал всех присутствовавших. «День России – главный государственный праздник нашей страны. Наши страны – союзники и стратегические партнеры. Ваше присутствие на нашем официальном приеме – это самое наглядное тому подтверждение. Редкое российское посольство за рубежом может с удовольствием отметить, что прием посетили президент, премьер-министр, спикер Парламента. Наши страны выбрали свой курс союзнической интеграции», – сказал Шургалин.

Президент Бадра Гунба в свою очередь поздравил сотрудников Посольства и всех гостей с государственным праздником – Днем России.

«Уважаемый Михаил Александрович, сотрудники посольства Российской Федерации в Абхазии, уважаемые коллеги!

Позвольте поздравить вас, всех граждан Российской Федерации с главным государственным праздником – Днем России! Безусловно, сотрудничество с Российской Федерацией – это приоритет руководства и народа Абхазии. Мы все высоко ценим уровень сотрудничества и намерены продолжать наращивать эти взаимоотношения», – сказал президент.