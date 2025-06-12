ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЕМ РОССИИ

«Уважаемый Михаил Владимирович, поздравляю Вас с государственным праздником – Днём России!

Этот день символизирует единство народов России, объединенных великим историческим и культурным наследием, вековыми традициями, славной летописью мужества и героизма защитников Отечества.

Несмотря на внешние вызовы, Россия уверенно защищает свои национальные интересы, надежно обеспечивает безопасность государства, остается верна союзническим отношениям с дружественными народами и странами.

Уверен, что россияне приумножат славные страницы истории и продолжат строительство сильного государства, где важным элементом всегда остается благополучие каждого жителя страны.

Пользуясь случаем, благодарю Вас, Михаил Владимирович, за постоянную поддержку Правительством Российской Федерации проектов, направленных на социально-экономическое развитие Абхазии, укрепление двусторонних отношений.

Уверен, что при Вашем непосредственном участии они будут поступательно развиваться во благо наших народов и государств.

Со своей стороны вновь подтверждаем готовность к интенсивному всеобъемлющему взаимодействию по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.

Желаю дальнейших успехов в Вашей деятельности на благо Родины, а народу России – благополучия и мирного неба».