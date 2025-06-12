 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЕМ РОССИИ

Новости Четверг, 12 июня 2025 21:32
Оцените материал
(0 голосов)
ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЕМ РОССИИ

Сухум. 12 июня 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба поздравил председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Днем России.

В поздравлении отмечается:

«Уважаемый Михаил Владимирович, поздравляю Вас с государственным праздником – Днём России!

Этот день символизирует единство народов России, объединенных великим историческим и культурным наследием, вековыми традициями, славной летописью мужества и героизма защитников Отечества.

Несмотря на внешние вызовы, Россия уверенно защищает свои национальные интересы, надежно обеспечивает безопасность государства, остается верна союзническим отношениям с дружественными народами и странами.

Уверен, что россияне приумножат славные страницы истории и продолжат строительство сильного государства, где важным элементом всегда остается благополучие каждого жителя страны.

Пользуясь случаем, благодарю Вас, Михаил Владимирович, за постоянную поддержку Правительством Российской Федерации проектов, направленных на социально-экономическое развитие Абхазии, укрепление двусторонних отношений.

Уверен, что при Вашем непосредственном участии они будут поступательно развиваться во благо наших народов и государств.

Со своей стороны вновь подтверждаем готовность к интенсивному всеобъемлющему взаимодействию по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.

Желаю дальнейших успехов в Вашей деятельности на благо Родины, а народу России – благополучия и мирного неба».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 12 июня 2025 21:34

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЭКОЛОГИ ОБЪЯСНИЛИ ПОЯВЛЕНИЕ МЕРТВЫХ ДЕЛЬФИНОВ НА ПЛЯЖЕ В АБХАЗИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.