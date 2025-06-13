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Абхазия Информ

ЛАША АШУБА И ДМИТРИЙ МАРШАНИЯ ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «СУХУМСКАЯ КРЕПОСТЬ»

Новости Пятница, 13 июня 2025 20:32
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ЛАША АШУБА И ДМИТРИЙ МАРШАНИЯ ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «СУХУМСКАЯ КРЕПОСТЬ»

зампредседателя Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Дмитрий Маршания посетили Государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Сухумская крепость», где состоялась встреча с его директором Айнаром Инал-Ипа.

На территории заповедника проводятся работы по созданию музея под открытым небом. Айнар Инал-Ипа ознакомил Лашу Ашуба и Дмитрия Маршания с ходом работ.

Ранее депутаты Парламента Дмитрий Маршания и Венори Бебия выступили с инициативой организации на территории заповедника «Сухумская крепость» музея под открытым небом, Парламент поддержал данную инициативу, и в республиканский бюджет были заложены финансовые средства на реализацию этого проекта.

Директор музея-заповедника проинформировал, что работы по его благоустройству завершатся летом текущего года, и культурный объект будет открыт для посетителей. В будущем в Сухумкой крепости будут проводиться экскурсии, разработают туристический маршрут.

Айнар Инал-Ипа рассказал депутатам, что на территории заповедника планируются осуществление различных образовательных программ, проведение тематических фестивалей, интерактивных экспозиций и других мероприятий.

Спикер отметил, что проведенные работы и сохранение уникального памятника историко-культурного наследия позволят сделать его доступным и привлекательным для жителей и гостей столицы.

Во встрече с депутатами также приняли участие архитекторы, специалисты Госуправления охраны историко-культурного наследия Сабина Агрба и Лана Чхинджерия, которые подготовили эскизный проект музея под открытым небом.

Прочитано 17 раз Последнее изменение Пятница, 13 июня 2025 20:35

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