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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ПРОБЛЕМЕ ДЕМПИНГА ЦЕН НА ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ

Новости Пятница, 13 июня 2025 20:35
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ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ПРОБЛЕМЕ ДЕМПИНГА ЦЕН НА ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ

Сухум. 13 июня 2025. Абхазия-Информ. В Парламенте прошло расширенное заседание Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, посвящённое проблеме демпинга цен на гостиничные услуги в республике. В нем приняли участие министр по налогам и сборам Эдгар Бения, председатель НП «Абхазский союз туризма» Анна Калягина, генеральный директор турагентства «Золотое руно» Аляс Цвижба и предприниматель Михаил Сичинава.

Отмечая важность туристической отрасли для экономики Абхазии, участники встречи, обсудили текущую ситуацию на рынке гостиничных услуг, связанную с искусственным занижением цен, и необходимые меры по обеспечению справедливой конкуренции в сфере туристической индустрии страны.

В частности, было высказано мнение о необходимости совершенствования законодательства в сфере туризма.

Участники заседания поделились своим видением причин возникновения ситуации с демпингом цен, влияния низких цен на развитие туристической отрасли и экономику страны в целом. Отдельные темы были связаны с необходимостью регулирования рынка гостиничных услуг, определением механизмов нормализации ценовой политики в отрасли и ценообразованием в зависимости от сезона, категории и уровня сервиса.

В целях выработки консолидированного решения дальнейшее обсуждение данного вопроса будет продолжено на площадке Парламента.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 13 июня 2025 20:38

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