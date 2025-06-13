ПОЛЕВОЙ ВЫХОД РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МО
Сухум. 13 июня 2025. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Абхазии на 2025 учебный год в период с 10 по 19 июня проходит полевой выход разведывательных подразделений Вооруженных Сил с проведением комплексных контрольных и учебно-тактических занятий с боевой стрельбой.
Цель занятий – повышение уровня полевой выучки личного состава разведывательных подразделений, их слаженности, воспитания высоких морально-боевых качеств, физической выносливости и психологической устойчивости в сложной и резко меняющейся обстановке.
В ходе полевого выхода помимо вопросов специальной и тактической подготовки, подразделения отрабатывают задачи с использованием современных средств разведки и поражения (БПЛА) с учетом опыта Специальной военной операции.
Завершится полевой выход проведением тактических учений с боевой стрельбой.