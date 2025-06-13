ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЫПУСК КУРСАНТОВ СУХУМСКОГО ВЫСШЕГО ОБЩЕВОЙСКОВОГО КОМАНДНОГО УЧИЛИЩА

Сухум. 13 июня 2025. Абхазия-Информ . Ежегодная торжественная церемония выпуска курсантов Сухумского высшего общевойскового командного училища состоялась 13 июня. По традиции она проходила у Мемориала Славы.

Представители руководства Министерства обороны и выпускники СВОКУ возложили цветы к Мемориалу погибшим воинам – защитникам Отечества.

По завершении церемонии вручения дипломов выпускникам училища, замминистра обороны Давид Бжания поздравил выпускников с важным этапом в их жизни и пожелал успехов в службе на благо Республики Абхазия.

Созданное в 2000 году Сухумское высшее общевойсковое командное училище прошло путь от Военно-учебного центра до высшего учебного заведения и стало основным органом Министерства обороны по подготовке квалифицированных офицерских кадров.

За время своего существования училище подготовило для войск более 600 офицеров, многие из них отмечены наградами Министерства обороны. Выпускники училища занимали и занимают высокие должности в Минобороны и Вооруженных силах Абхазии.

Молодые офицеры, выпускники училища с честью выполняют свой воинский долг, с отличием несут военную службу.