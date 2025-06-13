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Абхазия Информ

В ЛАШКЕНДАРЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Новости Пятница, 13 июня 2025 20:43
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В ЛАШКЕНДАРЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Сухум. 13 июня 2025. Абхазия-Информ. В селе Лашкендар (Цхенцкар) Очамчырского района, после капитального ремонта торжественно открыли памятник уроженцам села, воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В церемонии открытия принял участие министр обороны Владимир Ануа, представители руководства Министерства, военнослужащие Вооруженных сил Абхазии, ветераны войны, представители районной администрации и местные жители.

«Сегодня мы отдаем дань героям Великой Отечественной войны, тем, кто защищал землю от вероломного захватчика. Сегодня и для нас, и для нашего народа – знаменательное событие. Мы присутствуем на открытии памятника защитникам Родины. Это знак искренней признательности воинам, которые сражались против нацизма. Это олицетворение великого наследия дедов, прадедов, тех, кто победил в той жестокой войне. Низкий поклон и безмерная благодарность защитникам Родины за стойкость и мужество, благородство и самоотверженность», – отметил в своей речи на открытии памятника, замминистра Вадим Кортава.

Жители и гости села возложили цветы к подножию памятника, а школьники прочитали стихотворения военных лет.

Из Лашкиндара на защиту Родины ушли 62 воина.

Героические подвиги, совершенные в период Великой Отечественной войны отважными защитниками Родины, всегда будут служить примером мужества и отваги.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 13 июня 2025 21:18

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