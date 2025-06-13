КРАЖА В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ
Сухум. 13 июня 2025. Абхазия-Информ. Тайное хищение чужого имущество раскрыто сотрудниками Гудаутского районного отдела внутренних дел. Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть РОВД от жителя г. Гудаута. Незамедлительно принятыми оперативными мерами сотрудники милиции установили подозреваемых в совершении кражи у заявителя и задержали двух жителей г. Гудаута, 1994 г.р. – Нанба Астамура Гурамовича и Дзидзария Сасрыкуа Валерьяновича.
По версии следствия, последние путем взлома навесного замка проникли в гараж потерпевшего, откуда похитили электроинструменты и генератор на общую сумму 111.000 рублей, после чего с места преступления скрылись.
По данному факту органов предварительного расследования ОВД по Гудаутскому району по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 155 УК РА возбуждено уголовное дело. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий также было установлено местонахождение похищенного имущества, которое изъято.
Оба подозреваемых на период расследования санкционированы к содержанию под стражей.
Об этом сообщает сайт МВД.
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