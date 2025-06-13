 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КРАЖА В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ

Новости Пятница, 13 июня 2025 20:49
Оцените материал
(0 голосов)
КРАЖА В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 13 июня 2025. Абхазия-Информ. Тайное хищение чужого имущество раскрыто сотрудниками Гудаутского районного отдела внутренних дел. Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть РОВД от жителя г. Гудаута. Незамедлительно принятыми оперативными мерами сотрудники милиции установили подозреваемых в совершении кражи у заявителя и задержали двух жителей г. Гудаута, 1994 г.р. – Нанба Астамура Гурамовича и Дзидзария Сасрыкуа Валерьяновича.

По версии следствия, последние путем взлома навесного замка проникли в гараж потерпевшего, откуда похитили электроинструменты и генератор на общую сумму 111.000 рублей, после чего с места преступления скрылись.

По данному факту органов предварительного расследования ОВД по Гудаутскому району по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 155 УК РА возбуждено уголовное дело. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий также было установлено местонахождение похищенного имущества, которое изъято.

Оба подозреваемых на период расследования санкционированы к содержанию под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 13 июня 2025 20:53

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ЛАШКЕНДАРЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ИТОГИ ОТКРЫТОГО КУБКА СТОЛИЦЫ ПО КАРАТЭ ДО »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.