КРАЖА В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 13 июня 2025. Абхазия-Информ . Тайное хищение чужого имущество раскрыто сотрудниками Гудаутского районного отдела внутренних дел. Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть РОВД от жителя г. Гудаута. Незамедлительно принятыми оперативными мерами сотрудники милиции установили подозреваемых в совершении кражи у заявителя и задержали двух жителей г. Гудаута, 1994 г.р. – Нанба Астамура Гурамовича и Дзидзария Сасрыкуа Валерьяновича.

По версии следствия, последние путем взлома навесного замка проникли в гараж потерпевшего, откуда похитили электроинструменты и генератор на общую сумму 111.000 рублей, после чего с места преступления скрылись.

По данному факту органов предварительного расследования ОВД по Гудаутскому району по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 155 УК РА возбуждено уголовное дело. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий также было установлено местонахождение похищенного имущества, которое изъято.

Оба подозреваемых на период расследования санкционированы к содержанию под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.