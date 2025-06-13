ИТОГИ ОТКРЫТОГО КУБКА СТОЛИЦЫ ПО КАРАТЭ ДО

Сухум. 13 июня 2025. Абхазия-Информ . В Сухуме прошел Открытый Кубок города по каратэ до стиля Шотокан Рю Казэ Ха, «AKVA CUP». В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из различных спортивных клубов и федераций. Особое внимание привлекло участие делегации Федерации Каратэ до Шито Рю Республики Абхазия, возглавляемой президентом Аликом Гварамия, обладателем черного пояса первого дана.

Программа турнира включала следующие дисциплинарные категории:

* Ката (формальные комплексы);

* Кумите (поединки);

* Фуку-го (двоеборье);

* Ката группа;

* Командное кумите.

Соревнования проводились в двух возрастных категориях: для участников от 6 до 12 лет были предусмотрены ученические поединки (кихон кумите), а для спортсменов старше 12 лет – свободные поединки.

Первое общекомандное место заняла сборная Сухума, представленная воспитанниками секции карате до Шотокан Рю Казэ Ха Управления по делам молодежи и спорта.

Второе место по итогам общекомандного зачета заняла команда Федерации Каратэ до Шито Рю.

Старший инструктор Федерации Каратэ до Шотокан Рю Казэ Ха Ахра Абухба отметил, что данный турнир будет проводиться на регулярной основе, и Открытый кубок «AKVA CUP» станет значимым событием для спортсменов Республики Абхазия, а также для участников из Российской Федерации и ближнего зарубежья.

Высокий уровень подготовки участников и их стремление к победе подчеркнули профессионализм и мастерство спортсменов, проявившихся в ходе соревнования.