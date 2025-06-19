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Абхазия Информ

МИНИСТР ТУРИЗМА ВСТРЕТИЛСЯ С ВЕДУЩИМИ ТУРОПЕРАТОРАМИ РОССИИ

Новости Четверг, 19 июня 2025 22:45
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МИНИСТР ТУРИЗМА ВСТРЕТИЛСЯ С ВЕДУЩИМИ ТУРОПЕРАТОРАМИ РОССИИ

Сухум. 19 июня 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме состоялась рабочая встреча министра туризма Абхазии Астамура Логуа с ведущими туроператорами России, работающими на абхазском направлении. В центре внимания - текущее состояние отрасли, вопросы продвижения туризма, запуск Сухумского аэропорта и вызовы предстоящего сезона.

В начале встречи делегация туроператоров поблагодарила министра за приглашение.

«Благодарим за возможность быть здесь. Несмотря на то, что у нас есть сухопутная граница, запуск Сухумского аэропорта – это значительный шаг вперёд. Благодаря поддержке правительств России и Абхазии аэропорт начал работу, и теперь мы готовы к сотрудничеству. Тема туризма востребована в любое время года», – отметили участники.

Министр, в свою очередь, выразил признательность российским партнёрам за устойчивый интерес к Абхазии.

«Спасибо за вашу работу и вклад в развитие республики. Благодаря таким как вы, туризм в Абхазии живёт, развивается и адаптируется к новым вызовам», – сказал Астамур Логуа.

Особое внимание было уделено развитию восточной части республики. Один из представителей турбизнеса отметил: «Пока туристы в силу привычки выбирают западную часть Абхазии, потому что основные курорты сосредоточены ближе к границе с Россией. Но теперь, с открытием аэропорта, мы должны продвигать восток. Нужно, чтобы турист понимал: самолёты летают в Абхазский аэропорт, и теперь осталось заполнить их. Людям нужно объяснять – зачем им лететь сюда, если они по привычке выбирают Сочи. Это задача общая – и государства, и нас, туроператоров».

О сложностях нового направления рассказала представитель туроператора «Библио Глобус»: «С 12 июня наши самолёты летают в Абхазию каждый день. Мы столкнулись с ситуацией, когда нужно ежедневно заполнять по 400 мест. Люди спрашивают: безопасно ли это? Влияет ли поездка в Абхазию на получение виз в ЕС или арабские страны? Многим просто не хватает достоверной информации. Это наша общая зона работы».

Участники отметили и удобство нового маршрута: «Плюс аэропорта в том, что турист, прилетев в центр страны, буквально за 20 минут оказывается в Сухуме. Больше нет необходимости пересекать пешеходную границу».

Министр предложил идею проведения информационной кампании с подключением к популяризации крупных блогеров и инфлюенсеров.

Туроператоры подтвердили готовность подключиться: «Такую практику мы применяем в других направлениях. И если будет поддержка, в том числе упоминание наших брендов, мы готовы работать совместно с министерством».

Обсуждалась и ситуация с ценами на проживание.

«В прошлом году и в этом мы столкнулись с резким падением цен на размещение, в том числе на номера, по которым у вас уже выкуплены квоты. Хотелось бы понять, как можно избежать ситуаций, когда отель продаётся в рамках «горящих туров» по условно трёхзначной цене, при этом итоговая стоимость турпутёвки из России – совсем иная», – задал вопрос министр.

Ответ поступил от одной из участниц: «Мы – заложники «горящих туров». Нам самим это невыгодно. Просто малая глубина продаж заставляет снижать цены. По примеру других направлении, где за полгода уже места забронированы туристами, у нас другая ситуация, туристы до последнего ждут и перед выездом только бронируют путевку, это создает опасение простаивания номерного фонда. Как можно минимизировать данный эффект, если бы отельеры заранее, в конце сезона, заключали контракты на следующий год – по разумным ценам, с экономическим планированием – всё было бы иначе. Это вопрос не только продаж, но и инвестиционного климата».

В завершение министр поднял тему сельского туризма как стратегического направления: «Сельский туризм – это не просто отдых. Это возможность вернуть людей в сёла, создать экономику на местах. Наши деревни могут предложить уникальные продукты: мёд, мандарины, домашнее вино. А главное – атмосферу. Это нужно развивать. Как вы считаете, будет ли это востребовано?»

Ответ был однозначный: «Да, при наличии инфраструктуры это направление будет очень популярным. Мы с радостью будем продавать такие туры».

Завершая встречу, министр выразил уверенность в продолжении совместной работы: «У нас много задач, особенно по восточной части. Рассчитываем на вашу поддержку».

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