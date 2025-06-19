ПРЕДПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ «МЫШЕЛОВКА»
Сухум. 19 июня 2025. Абхазия-Информ. Предпремьерный показ спектакля «Мышеловка» в постановке российского режиссера Андрея Сидельникова прошел в РУСДРАМе.Это первая постановка по произведению королевы детектива Агаты Кристи в истории театра в Абхазии.
«Мышеловка» полна неожиданных сюжетных поворотов, острой интриги, комедийными моментами.
По словам режиссера Андрея Сидельникова, «Мышеловка» – не просто спектакль, это испытание для ума и сердца, путешествие в мир иллюзий и реальности, где зритель становится полноправным участником расследования.
«Главная идея спектакля заключается в том, что вина – понятие относительное. У каждого персонажа есть свои «скелеты в шкафу»: кто-то совершил преступление случайно, кто-то пытался скрыть правду ради защиты близких, а кто-то оказался жертвой обстоятельств. Однако рано или поздно правда выходит наружу, и каждому приходится столкнуться с последствиями своих поступков», – отметил Сидельников.
Премьера «Мышеловки» пройдет 20 и 21 июня.
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