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Абхазия Информ

T2 ПРЕДЛАГАЕТ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ РОУМИНГА В АБХАЗИИ В СЕЗОН ОТПУСКОВ

Новости Среда, 02 июля 2025 21:36
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T2 ПРЕДЛАГАЕТ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ РОУМИНГА В АБХАЗИИ В СЕЗОН ОТПУСКОВ

Сухум. 2 июля 2025. Абхазия-Информ. T2, российский оператор мобильной связи, делает путешествия своих клиентов в Абхазию доступнее. Абоненты смогут воспользоваться специальными предложениями на услуги мобильного интернета в роуминге: это в том числе один гигабайт на пять дней по сниженной цене.

Абхазия остается одним из самых популярных направлений у российских туристов. Чтобы сделать пребывание за границей еще комфортнее, T2 предлагает клиентам обновленные пакеты мобильного интернета. Особые условия будут действовать в разгар сезона отпусков – с 1 июля по 30 сентября 2025 года.

Т2 подготовила для абонентов, путешествующих на территории Абхазии, два пакета мобильного интернета. Пакет с объемом трафика в один гигабайт будет доступен в течение пяти дней за 198 рублей. Предложение с пятью гигабайтами интернета на 14 дней обойдется в 660 рублей.

Оплата услуг происходит сразу после их подключения, а срок действия начинается с момента первого выхода в интернет. Если пакет не понадобился, он остается активным в течение трех месяцев.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 02 июля 2025 21:39

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