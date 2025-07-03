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Абхазия Информ

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ОТВЕТИЛ НА КОЛЛЕКТИВНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

Новости Четверг, 03 июля 2025 20:15
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РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ОТВЕТИЛ НА КОЛЛЕКТИВНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

Сухум. 3 июля 2025. Абхазия-Информ. Руководитель Администрации президента Республики Абхазия Беслан Эшба в сроки, установленные Законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Республики Абхазия», 30 июня с.г. направил гражданам Кварчия К.В., Аршба Н.Д., Чаниа И.Т., Микаа Л.Г., Хашиг И.Н. и Адлейба А.Ч. ответ на их обращения в связи с принятием компетентными органами Российской Федерации ряда решений в отношении заявителей.

В ответе руководителя Администрации изложена информация какие меры были приняты по вопросам, изложенных в коллективных обращениях данных граждан на имя президента Республики Абхазия и руководителя Администрации от 4 июня 2025 года.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 03 июля 2025 20:23

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