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Абхазия Информ

МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ ПРИГЛАШЕНА НА СЛЁТ ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Новости Четверг, 03 июля 2025 20:20
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МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ ПРИГЛАШЕНА НА СЛЁТ ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Сухум. 3 июля 2025. Абхазия-Информ. Двери одного из самых масштабных и теплых международных событий – Слёта Всемирного фестиваля молодежи – открыты для молодежи из Абхазии. Фестиваль соберет тысячи активных молодых людей из более чем 120 стран мира с 17 по 21 сентября в древнем и динамичном Нижнем Новгороде.

Это не просто мероприятие, а уникальное пространство для глобального диалога, творчества и сотрудничества. Нижний Новгород, с его тысячелетней историей, богатой культурой, научным потенциалом и живым ритмом, станет главной сценой, где рождаются идеи, строятся проекты, завязывается настоящая дружба и запускаются международные коллаборации.

Чем уникален Слёт? Это не лекции и формальности, а живая атмосфера и семь ключевых направлений, каждое из которых – опыт «на ощупь»:

Образование: нескучные лекции, а искренние разговоры за общим столом с ровесниками из Бразилии, Вьетнама, Якутии и других уголков планеты. Запоминается лучше любого слайда!

Культура: главное – не умение танцевать, а искренность. Каждый вечер – как теплая встреча во дворе с друзьями со всего мира.

Предпринимательство: приезжай со своей идеей – уезжай с командой единомышленников! Здесь никто не делает вид, что знает все ответы заранее.

Спорт: пробежки на рассвете, матчи на закате и душевные разговоры после. Играем не на счет, а ради момента и общения.

История: это не сухие даты, а личные истории. Как мы ощущаем прошлое и как готовы делиться этим с другими.

Медиа: будь в центре событий! Реакция, хроника, подкасты – ты и в кадре, и за кадром.

Традиции: пряники, песни, язык жестов – все живое, настоящее, а не музейное.

Всё это вместе – и есть те самые «100 касаний», наполняющих фестиваль неповторимой энергией и смыслом.

Это твой шанс! Подавай заявку до 20 июля по ссылке: https://asm.wyffest.com/en/

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 03 июля 2025 20:23

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